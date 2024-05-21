У сукні з оголеною спиною і без бюстгальтера: Розі Гантінгтон-Вайтлі у вишуканому образі постала на кінофестивалі

Модель продовжує демонструвати на Лазуровому узбережжі красиві аутфіти.
Розі Гантінгтон-Вайтлі знову захопила всіх своїм новим вишуканим луком на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Модель прийшла на презентацію фільму "Саван" (The Shrouds) від режисера Девіда Кроненберга.
Перед присутніми вона з'явилася у чорному довгому вбранні з оголеною спиною, яку продемонструвала фотографам.
Вбрання складалося з нижньої щільної сукні без рукавів, крізь яку були помітні її соски, і верхньої прозорої з довгими рукавами і невеликим шлейфом.
Гантінгтон-Вайтлі взула чорні лаковані туфлі з підборами-чарками, прикрасила руки – золотими широкими браслетами, а вуха – гарними золотими сережками. Образ Розі завершила гладким пучком і ніжним макіяжем.
Раніше Розі з'явилася на червоній доріжці у стильному чорному вбранні від Вікторії Бекхем, яке складалося з чорного топу з торочкою з довгих блискучих ланцюжків, а також штанів-палацо.
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