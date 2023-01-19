У сукні з оголеною спиною і каптуром: зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега на модному показі у Парижі

Акторка у вбранні улюбленого кольору прийшла на Паризький тиждень моди.

Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" – 20-річна Дженна Ортега – відвідала показ чоловічої колекції Saint Laurent осінь-зима 2023-2024, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для такої події акторка обрала цікавий образ total black. На ній була довга сукня по фігурі з відкритою спиною і каптуром, який вона одягла на голову.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Дженна не втратила можливості спокусливо продемонструвати фотографам оголену спину.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Аутфіт Ортега доповнила чорними босоніжками на підборах, масивними золотистими і кольору дерева браслетами. В макіяжі дівчина зробила акцент на очах, підвівши їх чорним олівцем.

Нагадаємо, на "Золотому глобусі" Дженна позувала на червоній доріжці у плісованій сукні кольору лате від бренду Gucci з вирізами на тулубі.

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