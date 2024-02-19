У сукні з оголеною спиною: Кейт Бланшетт на червоній доріжці церемонії BAFTA

54-річна Бланншетт вийшла на доріжку у сукні кольору марсала від Louis Vuitton, з оголеною спиною, шкіряними вставками на коротких рукавах та декорованим дорогоцінним кольє та намистинами.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

До вбрання Кейт підібрала чорне замшеве взуття на платформі, сережки-цвяшки і зробила легкий вечірній макіяж на обличчі, лише трохи зробивши акцент на очах і нанісши помаду теплого відтінку на губи.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На доріжці Кейт Бланшетт привітала принца Вільяма теплими обіймами. Принц Уельський прибув на BAFTA сам, оскільки його дружина принцеса Уельська Кейт все ще перебуває на реабілітації після проведеної в січні операції на черевній порожнині.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Кадри, як Бланшетт і принц Уельський вітали одне одного, облетіли всі ЗМІ. Вони не вперше разом з'являються перед камерами, минулого разу ми бачили їх на врученні екологічної премії принца Уельського у Сингапурі.

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