У сукні з оголеною спиною: Кейт Бланшетт на червоній доріжці церемонії BAFTA

Австралійська акторка Кейт Бланшетт відвідала минулого вечора церемонію BAFTA, що відбулася у британській столиці.
54-річна Бланншетт вийшла на доріжку у сукні кольору марсала від Louis Vuitton, з оголеною спиною, шкіряними вставками на коротких рукавах та декорованим дорогоцінним кольє та намистинами.
До вбрання Кейт підібрала чорне замшеве взуття на платформі, сережки-цвяшки і зробила легкий вечірній макіяж на обличчі, лише трохи зробивши акцент на очах і нанісши помаду теплого відтінку на губи.
На доріжці Кейт Бланшетт привітала принца Вільяма теплими обіймами. Принц Уельський прибув на BAFTA сам, оскільки його дружина принцеса Уельська Кейт все ще перебуває на реабілітації після проведеної в січні операції на черевній порожнині.
Кадри, як Бланшетт і принц Уельський вітали одне одного, облетіли всі ЗМІ. Вони не вперше разом з'являються перед камерами, минулого разу ми бачили їх на врученні екологічної премії принца Уельського у Сингапурі.
Читайте також: