У сукні з оголеною спиною: переможниця "Холостяка-11" знялася у новій фотосесії

Анна Богдан похизувалася стрункою фігурою у вбранні з квітами.

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан знялася у новій фотосесії і показала знімки в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери вона постала у чорній сукні з флористичним принтом, американською проймою і глибоким декольте.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Вбрання також мало оголену спину, яку Анна продемонструвала на камеру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

У цій сукні дівчина мала стрункий і спокусливий вигляд.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Свій образ Богдан доповнила червоними замшевими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з кучерями, ніжний макіяж, прикрасила шию кулоном у вигляді серця на ланцюжку, а руку – браслетом.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, Анна Богдан показала фото з Канн, на якому вона зазнімкована у чорному бікіні на зав'язках і білій розстебнутій сорочці.

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