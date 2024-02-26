У сукні з оголеною спиною від Valentino: племінниця Джулії Робертс у сексуальному образі з'явилася на івенті

Племінниця Джулії Робертс, зірка серіалу-антології "Американська історія жахів" Емма Робертс відвідала щорічну церемонію вручення премії Film Independent Spirit Awards, яка відбулася у Санта-Моніці.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у сексуальній чорній сукні від бренду Valentino, що складалася з ліфа з галтером і спідниці максі, які скріплювалися по центру, тож її спина і бока були оголені.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Аутфіт Робертс доповнила чорними лакованими босоніжками на високій платформі і підборах та невеликою чорною сумкою.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Робертс розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха сережками з камінням, а руку – каблучкою.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

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