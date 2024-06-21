У сукні з оголеною спиною: Єва Лонгорія в обтислому вбранні продемонструвала сексуальні форми

49-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Єва Лонгорія потрапила до об'єктивів папараці, коли заходила до студії ABC у Нью-Йорку.
Акторка з'явилася там у спокусливому образі. Вона одягла трикотажну бежеву сукню з оголеною спиною і напівпрозорими смужками. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальні форми.
Чудовим доповненням аутфіту стали золоті босоножки на високих шпильках, які додали їй вишуканості. Лонгорія завершила лук укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на очах, сережками-кільцями і золотими каблучками з діамантами.
Нагадаємо, минулого разу Єва Лонгорія захопила розкішним образом у шкіряній червоній сукні зі шнурівкою і високим розрізом до стегна.
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