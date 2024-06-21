У сукні з оголеною спиною: Єва Лонгорія в обтислому вбранні продемонструвала сексуальні форми

Єва Лонгорія потрапила до об'єктивів папараці, коли заходила до студії ABC у Нью-Йорку.

Акторка з'явилася там у спокусливому образі. Вона одягла трикотажну бежеву сукню з оголеною спиною і напівпрозорими смужками. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальні форми.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Чудовим доповненням аутфіту стали золоті босоножки на високих шпильках, які додали їй вишуканості. Лонгорія завершила лук укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на очах, сережками-кільцями і золотими каблучками з діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу Єва Лонгорія захопила розкішним образом у шкіряній червоній сукні зі шнурівкою і високим розрізом до стегна.

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