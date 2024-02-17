У сукні з оголеною спиною: зірка Marvel Люпіта Ніонго сяяла на червоній доріжці Берлінале

Зірка фільму Marvel "Чорна пантера" та лауреатка "Оскара" – Люпіта Ніонго – цього року очолила журі міжнародного Берлінського кінофестивалю.

Впродовж заходу, який триватиме у Німеччині від 15 до 25 лютого, Ніонго виходитиме на червоні доріжки та відвідуватиме пресконференції.

Лупіта Ніонго / Фото: Getty Images

Під час відкриття червоної доріжки Берлінале та прем'єри фільму "Такі дрібниці", Люпіта з'явилася на публіці в розкішній білій сукні від бренду Gucci та прикрасах De Beers.

Вбрання мало тонкі бретельки і квадратне декольте, які прикрашало оздоблення з каменів. Спина вбрання була оголеною, а також його доповнював довгий шлейф. Макіяж Ніонго зробила досить гламурним та оригінальним, оскільки він був виконаний фіолетовими відтінками.

Лупіта Ніонго / Фото: Associated Press

Також під час пресконференції акторка вийшла до журналістів у лаконічному сірому костюмі, який поєднала з водолазкою та білими босоніжками.

Лупіта Ніонго / Фото: Associated Press

На голові у жінки була оригінальна прикраса з мушлями, яку вона раніше вже носила у поєднанні з білою сукнею на галаконцерті GO Campaign 2023.

Лупіта Ніонго / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що пресконференція, на якій Люпіта носила цей головний убір у Берліні, — той самий захід, де під час запитання, адресованого одному з членів журі — українській письменниці Оксані Забужко — у залі раптово пролунав сигнал повітряної тривоги. Звук лунав з телефону Забужка, на якому вона не відключила звук.

"Вибачте, — сказала письменниця. — Це спрацював додаток, який сповіщає про ракетні атаки в Україні. Воно звучить у нас у країні щодня".

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