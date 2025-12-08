ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
101
1 хв

У сукні з оголеною спиною і без бюстгальтера: британська модель похизувалася спокусливим образом

Джессіка Гейл любить носити пікантні вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram відео свого нового спокусливого образу, у якому вона зібралася на вечірку.

Красуня була одягнена у пікантну чорну сукню з оголеною спиною, під якою не було бюстгальтера. Вбрання мало галтер-зав’язку, американську пройму і високий розріз спереду.

Аутфіт Джессіка доповнила зачіскою з пучком, вечірнім макіяжем із акцентом на червоній помаді і лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показалася у мереживному ромпері з відвертим декольте, у якому похизувалася пишним гарним бюстом.

