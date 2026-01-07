ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
1 хв

У сукні з оголеною спиною і без бюстгальтера: нідерландська модель продемонструвала пікантний лук

Лаура Селія мала чудовий вигляд у шоколадному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія продемонструвала в Instagram свій новий пікантний аутфіт.

Дівчина зібралася на один з новорічних заходів у сукні шоколадного кольору з галтером і повністю оголеною спиною. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її аутфіту провокаційності. Широка лінія поясу на сукні була розшита бісером у тон.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура зробила гарну об’ємну зачіску з локонами та макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руку — золотим браслетом.

Нагадаємо, Лаура Селія у романтичній сукні з рюшами позувала біля ялинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
341
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie