У сукні з оголеною спиною і без бюстгальтера: нідерландська модель продемонструвала пікантний лук

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія продемонструвала в Instagram свій новий пікантний аутфіт.

Дівчина зібралася на один з новорічних заходів у сукні шоколадного кольору з галтером і повністю оголеною спиною. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її аутфіту провокаційності. Широка лінія поясу на сукні була розшита бісером у тон.

Лаура зробила гарну об’ємну зачіску з локонами та макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руку — золотим браслетом.

