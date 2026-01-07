- Дата публікації
У сукні з оголеною спиною і без бюстгальтера: нідерландська модель продемонструвала пікантний лук
Лаура Селія мала чудовий вигляд у шоколадному вбранні.
Нідерландська модель Лаура Селія продемонструвала в Instagram свій новий пікантний аутфіт.
Дівчина зібралася на один з новорічних заходів у сукні шоколадного кольору з галтером і повністю оголеною спиною. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її аутфіту провокаційності. Широка лінія поясу на сукні була розшита бісером у тон.
Лаура зробила гарну об’ємну зачіску з локонами та макіяж із чорними стрілками і помадою кольору запорошеної троянди. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руку — золотим браслетом.
