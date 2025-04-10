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- Шоу-бізнес
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У сукні з оголеними боками: Олівія Манн у гламурному образі сяяла на прем'єрі телесеріалу
44-річна американська акторка й модель у сукні зі стразами від британського бренду з’явилася на заході.
Олівія Манн відвідала прем’єру драматичного телесеріалу «Друзі і сусіди» (Your Friends & Neighbors) від Apple TV+, яка відбулася у New York Theatre у Нью-Йорку.
На червоній доріжці акторка сяяла у гламурному образі. На ній була срібна сукня з осінньої колекції 2025 британського бренду Roland Mouret. Вбрання мало оголені боки аж до стегон, що мало пікантний вигляд.
Аутфіт Манн доповнила туфлями від Aquazzura і прикрасами Bucherer jewelry. У неї було хвилясте укладання і макіяж із чорними стрілками.
Нагадаємо, Олівія Манн потрапила до об’єктивів папараці в елегантному малиновому жакеті і синіх джинсах.