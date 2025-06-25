У сукні з оголеними плечима: акторка Іванна Сахно на прем'єрі фільму "M3GAN 2.0" у Нью-Йорку

Іванна Сахно / © Associated Press

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Іванна Сахно відвідала прем’єру науково-фантастичного фільму жахів «M3GAN 2.0» від режисера Джерарда Джонстоуна, яка відбулася у кінотеатрі AMC Lincoln Square 13 у Нью-Йорку. У стрічці акторка зіграла роль вбивчого робота Амелію.

Іванна Сахно / © Associated Press

На івенті Іванна з’явилася у лаконічному луку. На ній була чорна сукня максі з високою горловиною, оголеними плечима, напіввідкритою спиною і розрізом ззаду. Вбрання акторка доповнила чорними замшевими слінгбеками на невисоких підборах.

Іванна Сахно / © Associated Press

Свій аутфіт Сахно доповнила ідеально рівним укладанням каре, ніжним макіяжем і прикрасами з камінням.

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Іванна Сахно / © Associated Press

Про фільм:

Події стрічки відбуваються через два роки після кривавої різанини, яку влаштувала M3GAN у першому фільмі. Джемма (Еллісон Вільямс) після створення ляльки-вбивці стала публічною авторкою. Вона бореться за контроль у питаннях регулювання штучного інтелекту. Сама ж М3GAN заточена у невелику ляльку. Її технологію викрадають і використовують у військовому андроїді на ім’я Амелія (Ivanna Sakhno) — автономному вбивчому роботі. Вона розумна, швидка і не хоче слухати наказів людей. Джемма і її племінниця Кейді (Вайолет Макґроу) перезапускають М3GAN і цього разу вже з покращеннями, щоб зупинити Амелію.

В український прокат фільм «M3GAN 2.0» виходить 27 червня.