У сукні з оголеними плечима і накидкою-ковдрою: Серена Вільямс на благодійному балі

Серена Вільямс / © Associated Press

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Серена Вільямс відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який цьогоріч був присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style.

Серена Вільямс / © Associated Press

На килимову доріжку вона вийшла у пастельно-блакитному ансамблі від бренду Moncler. На Серені була атласна сукня максі з оголеними плечима, декольте і прозорою вставкою на спідниці. Лук екстенісистка доповнила великою накидкою-ковдрою, яка була такою великою, що помічники допомагали її викласти для гарного фото.

Серена Вільямс / © Associated Press

Цей аутфіт для Вільямс розробив колишній головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, який супроводжував спортсменку на заході.

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Едвард Еннінфул і Серена Вільямс / © Associated Press

У Серени була зачіска боб у стилі 20-х років, укладена хвилями, макіяж із акцентом на очах і перламутровий манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками у формі ангельських крил від Fred Leighton, а руки - браслетом і каблучками з діамантами.

Серена Вільямс / © Associated Press