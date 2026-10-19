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- Шоу-бізнес
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У сукні з оголеними плечима і скульптурними воланами: Кейт Гадсон зачарувала ніжним образом від Armani Privé
47-річна акторка продемонструвала гарний аутфіт у відтінку шампанського.
Кейт Гадсон відвідала шостий щорічний Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Перед фотографами вона позувала з усмішкою.
Для світської події акторка обрала сукню максі від Armani Privé ніжного відтінку шампанського, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало відкриті плечі, фігурну лінію декольте і було розшите мерехтливими лелітками та бісером.
Вбрання також прикрашали скульптурні волани, які каскадом спускалися з одного стегна і переходили у плавні хвилясті лінії вздовж спідниці. Напівпрозорі деталі з тонким блискучим оздобленням країв нагадували пелюстки.
У вухах у Кейт були довгі сережки-люстри, а на руках — каблучки. Волосся вона уклала великими голлівудськими хвилями з бічним проділом, перекинувши частину пасом на одне плече. В макіяжі акторка підкреслила очі чорними стрілками й пишними віями, а для губ обрала темно-бежеву помаду.
Нагадаємо, Кейт Гадсон і Хав’єра Бардема заскочили папараці під час поцілунків на вулиці.