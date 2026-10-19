ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

У сукні з оголеними плечима і скульптурними воланами: Кейт Гадсон зачарувала ніжним образом від Armani Privé

47-річна акторка продемонструвала гарний аутфіт у відтінку шампанського.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон відвідала шостий щорічний Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Перед фотографами вона позувала з усмішкою.

Для світської події акторка обрала сукню максі від Armani Privé ніжного відтінку шампанського, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало відкриті плечі, фігурну лінію декольте і було розшите мерехтливими лелітками та бісером.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Вбрання також прикрашали скульптурні волани, які каскадом спускалися з одного стегна і переходили у плавні хвилясті лінії вздовж спідниці. Напівпрозорі деталі з тонким блискучим оздобленням країв нагадували пелюстки.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

У вухах у Кейт були довгі сережки-люстри, а на руках — каблучки. Волосся вона уклала великими голлівудськими хвилями з бічним проділом, перекинувши частину пасом на одне плече. В макіяжі акторка підкреслила очі чорними стрілками й пишними віями, а для губ обрала темно-бежеву помаду.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Нагадаємо, Кейт Гадсон і Хав’єра Бардема заскочили папараці під час поцілунків на вулиці.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie