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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

У сукні з оголеними плечима і бантом: зірка фільму "Місія неможлива" продемонструвала на прем'єрі елегантний лук

43-річна Гейлі Етвелл в образі total black презентувала шпигунський екшн, у якому зіграла разом із Томом Крузом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гейлі Етвелл

Гейлі Етвелл / © Getty Images

Акторка Гейлі Етвелл відвідала у Токіо прем'єру фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата", у якому вона знялася.

На червоній доріжці акторка постала у вечірньому образі. На ній була елегантна чорна рельєфна сукня. Вбрання мало оголену лінію плечей і великий бант ззаду, який переходив у довгий шлейф.

Гейлі Етвелл / © Getty Images

Гейлі Етвелл / © Getty Images

Сукню Гейлі прикрасила двома вишуканими брошками з камінням. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках. Етвелл зробила гладку зачіску, макіяж із чорними стрілками і завершила лук діамантовими сережками.

Нагадаємо, а колега Гейлі — Пом Клементьєфф — з’явилася на прем’єрі у незвичайній сукні-пакеті, яку одягла на голе тіло.

В український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
293
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