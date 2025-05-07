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- Шоу-бізнес
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У сукні з оголеними плечима і бантом: зірка фільму "Місія неможлива" продемонструвала на прем'єрі елегантний лук
43-річна Гейлі Етвелл в образі total black презентувала шпигунський екшн, у якому зіграла разом із Томом Крузом.
Акторка Гейлі Етвелл відвідала у Токіо прем'єру фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата", у якому вона знялася.
На червоній доріжці акторка постала у вечірньому образі. На ній була елегантна чорна рельєфна сукня. Вбрання мало оголену лінію плечей і великий бант ззаду, який переходив у довгий шлейф.
Сукню Гейлі прикрасила двома вишуканими брошками з камінням. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках. Етвелл зробила гладку зачіску, макіяж із чорними стрілками і завершила лук діамантовими сережками.
Нагадаємо, а колега Гейлі — Пом Клементьєфф — з’явилася на прем’єрі у незвичайній сукні-пакеті, яку одягла на голе тіло.
В український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.