Шоу-бізнес
54
1 хв

У сукні з оголеними плечима: схудла Серена Вільямс в елегантному образі сяяла на галавечорі

44-річна екстенісистка стала лауреаткою благодійного заходу.

Аліна Онопа
Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. Захід присвячений некомерційній організації, яка займається допомогою дітям, які живуть у бідності. Цьогоріч Серена стала лауреаткою івенту.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Вона постала у красивому образі від Pamela Roland. На Вільямс була елегантна чорна сукня до підлоги з білим ліфом-рукавами з драпуванням. Вбрання мало оголені плечі і чудово підкреслило її схудлу фігуру.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Екстенісистка зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, довгий нюдовий манікюр, прикрасила вуха довгими сережками з камінням, шию — делікатним ланцюжком, а руки — браслетом і каблучками.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс під час поїздки до Іспанії продемонструвала цікавий образ у костюмі кольору бургунді, який складався з класичного однобортного жакета та мінішортів.

54
