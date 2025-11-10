- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з оголеними плечима: схудла Серена Вільямс в елегантному образі сяяла на галавечорі
44-річна екстенісистка стала лауреаткою благодійного заходу.
Серена Вільямс відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. Захід присвячений некомерційній організації, яка займається допомогою дітям, які живуть у бідності. Цьогоріч Серена стала лауреаткою івенту.
Вона постала у красивому образі від Pamela Roland. На Вільямс була елегантна чорна сукня до підлоги з білим ліфом-рукавами з драпуванням. Вбрання мало оголені плечі і чудово підкреслило її схудлу фігуру.
Екстенісистка зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, довгий нюдовий манікюр, прикрасила вуха довгими сережками з камінням, шию — делікатним ланцюжком, а руки — браслетом і каблучками.
Нагадаємо, Серена Вільямс під час поїздки до Іспанії продемонструвала цікавий образ у костюмі кольору бургунді, який складався з класичного однобортного жакета та мінішортів.