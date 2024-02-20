У сукні з оксамитовими вставками: номінантка на "Оскар" Кері Малліган сяяла на червоній доріжці

Акторка продемонструвала перед фотографами елегантне вбрання.
Акторка Кері Малліган, яка зіграла у фільмі "Маестро", який цього року серед номінантів на "Оскар", відвідала церемонію BAFTA Film Awards, яка відбулася у Лондоні. Вона вирішила виділитися з натовпу зірок, які одягли вбрання з нових колекцій брендів, і обрала ексклюзивне вбрання від Christian Dior, яке є реплікою сукні створеної засновником Модного дому — самим Крістіаном Діором.
Оригінальна сукня входила до колекції 1951 року і мала оксамитову вставку лише на грудях. Сукня Малліган ж, окрім вставки на грудях, також була з оксамитовою вставкою і на спідниці.
Також сукню прикрашав незвичайний дизайн бюстьє, оскільки він виконаний з об'ємними складками.
Образ акторки доповнили макіяж, укладання на один бік та розкішне кольє від Bulgari з діамантами та сапфірами.
До речі, Кері цього року також серед номінантів на премію "Оскар". Це вже буде третя номінація зірки, адже раніше її висували на премію за роботи у фільмах "Вихування почуттів" та "Перспективна дівчина", проте статуетку вона так жодного разу і не виграла.
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