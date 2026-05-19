У сукні з оксамитом і мереждивом: Кайлі Міноуг продемонструвала вишуканий образ

Кайлі Міноуг / © Getty Images

Реклама

Австралійська попкоролева Кайлі Міноуг відвідала захід з нагоди запуску документального трисерійного серіалу Netflix про неї саму, який отримав назву «Кайлі». Захід відбувся у Лондоні, а прийшла на нього співачка у красивій сукні.

Її вбрання було від румунського бренду Ana Radu і чудово підходило до події. Сукня поєднувала у собі два види тканини — спереду вона була із вишуканого оксамиту, в побокам виконана з білого мережива і мала розрізи. Також це красиве мереживо прикрашало вбрання на плечах і декольте.

Кайлі Міноуг / © Getty Images

Свій образ Міноуг доповнила чорними туфлями на підборах, зачіскою з легкими хвилями і красивим макіяжем.

Реклама

Нагадаємо, що також нещодавно Кайлі Міноуг з’явилася серед гостей на Тижні моди у Парижі і відвідала показ Матьє Блазі для Chanel, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027. Співачка постала перед фотографами у вишуканому і лакіночному комплекті зі спідницею та легким топом на тонких бретельках.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Новини партнерів