У сукні з оригінальним декольте: епатажна Джулія Фокс відвідала показ Vivienne Westwood у Парижі

Американська модель Джулія Фокс не перестає дивувати кожним своїм образом, який вибирає для виходу у світ. Вона любить ефектне і сміливе вбрання з декольте, тому її образ для показу Vivienne Westwood, який відбувся в Парижі на Тижні моди, не став винятком.

На моделі була довга корсетна сукня з прозорими вставками на талії та оригінальним фігурним декольте, яке ефектно підкреслювало її груди. Також на корсеті та стегнах сукню прикрашало драпування тканини. Основна тканина вбрання була із золотистими блискітками, які ефектно сяяли при світлі софітів на заході.

Сукня була фасону русалка, а доповнила вона її масивними платформами з квітковим принтом — це візитівка бренду Vivienne Westwood.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

До цього образу Фокс підібрала прикрасу на голову у вигляді тіари з двох колосків пшениці та стильні сонцезахисні окуляри з такими ж колосками, але вона їх носила як прикрасу на корсеті сукні.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Під час заходу Джулія сиділа у першому ряду з моделлю Барбарою Палвін, учасницею гурту Måneskin Вікторією Де Анджеліс та блогеркою Еммою Чемберлен.

Джулія Фокс, Барбара Палвін, Вікторія Де Анджеліс та Емма Чемберлен / Фото: Associated Press

Під час шоу бренд Vivienne Westwood презентував колекцію ready-to-wear осінь-зима 2024-2025. Показ відбувся в Парижі в межах Тижня моди, а на подіум вийшли такі зірки як Сем Сміт, Ліла Мосс та Крістен Макменамі.

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