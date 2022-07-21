У сукні з оригінальним декольте: Сіара з'явилася на червоній доріжці із чоловіком-спортсменом

Співачка Сіара стала гостею 30-ї церемонії ESPY Awards 2022, яка відбулася в Dolby Theater у Лос-Анджелесі та транслювалася на каналі ABC. Щорічно вона вручається спортсменам та командам, а також за найкращі моменти у змаганнях. Частина доходів від продажу квитків на церемонію нагородження спрямовується благодійній організації Фонд Джиммі В, яка спонсорує онкологічні дослідження та розробку методів лікування раку.

Для цього заходу Сіара обрала оригінальну довгу чорну оксамитову сукню з дуже ефектним декольте, на якій була вставка з сітки та деталі, прикрашені стразами. Її образ доповнили кільця на руках та лаконічні діамантові сережки-пусети.

Сіара / Фото: Associated Press

Компанію на заході співачці склав її чоловік - професійний гравець у американський футбол Рассел Вілсон.

Сіара та Рассел Вілсон / Фото: Associated Press

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