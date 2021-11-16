У сукні з оригінальним декольте та розрізом: Різ Візерспун відвідала премію InStyle Awards

У сукні з оригінальним декольте та розрізом: Різ Візерспун відвідала премію InStyle Awards

Щороку на заході нагороджують найстильніших та найталановитіших людей зі світу моди, шоу-бізнесу, кіно, спорту та б'юті-сфери.

Останнім часом у Голлівуді щодня якась нова церемонія, благодійний вечір чи прем'єра. Наприклад, 15 листопада в Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії InStyle Awards, яку минулого року було скасовано через коронавірус.

Однією з гостей заходу стала акторка Різ Візерспун. Вона одягла оригінальну обтислу темно-синю сукню від Michael Kors. Вбрання мало цікаве перехресне декольте, було повністю розшитие лелытками, а збоку його прикрашав високий розріз.

Різ Візерспун / Associated Press

Образ Різ доповнила чорними босоніжками та сережками з синім камінням.

Різ Візерспун / Associated Press

Церемонію також відвідали й інші зірки: Міранда Керр, Ніколь Кідман, Зої Кравіц, Кая Гербер з мамою Сінді Кроуфорд та інші. Дивіться більше фотографій у нашій галереї.

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