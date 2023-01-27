У сукні з оригінальним декольте та стразами на губах: українка Крісті Пономар на показі Valentino

Дівчина вже не вперше демонструє на подіумі вбрання від цього бренду.

Цього тижня у Парижі відбуваються покази знаменитих Модних домів, де вони презентують публіці свої нові кутюрні колекції весна-літо 2023. Одним із найяскравіших шоу став показ італійського бренду Valentino.

Шоу відвідало багато зірок, серед яких були акторка Енн Гетевей та редакторка американського видання Vogue Анна Вінтур.

Брала участь у показі українська модель Крісті Пономар. На подіумі дівчина продемонструвала гламурний образ, який складався з колготок у пітоновий принт і таких же туфель-човників, проте перлиною образа стала мінісукня з довгими рукавами та рюшами. Вбрання також мало глибоке декольте із зав'язками і було зроблене з тонкої сітчастої тканини, розшитої сріблястим бісером. Образ українки завершив незвичайний макіяж із "порцеляновим" обличчям та губами, вкритими стразами.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше модель виходила на подіум на шоу бренду Maison Margiela, креативним директором якого є неповторний Джон Гальяно.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

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