У сукні з оригінальним декольте та стразами на губах: українка Крісті Пономар на показі Valentino

Дівчина вже не вперше демонструє на подіумі вбрання від цього бренду.
Цього тижня у Парижі відбуваються покази знаменитих Модних домів, де вони презентують публіці свої нові кутюрні колекції весна-літо 2023. Одним із найяскравіших шоу став показ італійського бренду Valentino.
Шоу відвідало багато зірок, серед яких були акторка Енн Гетевей та редакторка американського видання Vogue Анна Вінтур.
Брала участь у показі українська модель Крісті Пономар. На подіумі дівчина продемонструвала гламурний образ, який складався з колготок у пітоновий принт і таких же туфель-човників, проте перлиною образа стала мінісукня з довгими рукавами та рюшами. Вбрання також мало глибоке декольте із зав'язками і було зроблене з тонкої сітчастої тканини, розшитої сріблястим бісером. Образ українки завершив незвичайний макіяж із "порцеляновим" обличчям та губами, вкритими стразами.
Нагадаємо, що раніше модель виходила на подіум на шоу бренду Maison Margiela, креативним директором якого є неповторний Джон Гальяно.
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