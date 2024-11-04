У сукні з оригінальним вирізом: Кара Делєвінь продемонструвала тату на тілі

Вона обрала однотонне вбрання і зробила зачіску, як у Одрі Гепберн.

2 листопада в Лос-Анджелесі відбувся грандіозний гламурний галавечір LACMA Art+Film, який відвідало багато зірок та публічних особистостей. Однією з гостей заходу стала акторка та модель Кара Делевінь.

Вона з'явилася на цьому заході у чорній довгій сукні від Модного дому Gucci дуже незвичайного дизайну, адже один рукав був у неї звичайним довгим, а другий виконаний у вигляді кейпу.

Також у вбрання був виріз під грудьми, який демонстрував три її татуювання: квіткову гілку, ім'я її сестри Поппі та герб, який, ймовірно, є даниною поваги її сім'ї.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Образ Кара доповнила золотими прикрасами, гарним макіяжем та червоним манікюром. Цікавою та незвичайною деталлю луку також стала зачіска, адже Кара доповнила образ дуже коротким чубчиком, як колись носила Одрі Гепберн. Ймовірно, чубчик у Делевінь був несправжній.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала і телезірка Кім Кардашян. Вона прийшла на галавечір у сукні по фігурі від бренду Gucci з декольте до пупа та розрізом ззаду на спідниці. Однак головною в її образі стала прикраса – Кім вперше одягла аметистовий хрест, який багато років тому носила принцеса Діана. Підвіска була виготовлена компанією Garrard на початку 20 століття, а продали її 2022 року на аукціоні Sotheby's, де Кім її і купила.

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