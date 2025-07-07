У сукні з оригінальним вирізом: Дуа Ліпа в розкішному образі позувала на Тижні високої моди в Парижі

Дуа Ліпа / © Getty Images

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Дуа Ліпа стала гостею показу Модного дому Schiaparelli колекції Haute Couture осінь-зима 2025–2026, який відкрив Тиждень високої моди у Парижі. Фешншоу відбулося у художньому музеї «Малий палац».

Для своєї появи артистка обрала розкішний образ від Schiaparelli, у якому мала стрункий вигляд. На ній була біла сукня максі приталеного силуету, оздоблена клаптиками тканини, які були схожі на пір’я чи пелюстки квітів. Вбрання мало високий розріз на спідниці та оригінальний виріз у зоні декольте у формі замкової щілини, який додав її луку таємничості.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Аутфіт Ліпа доповнила чорними туфлями на високих підборах. У неї була зачіска з локонами, макіяж із ніжним відтінком помади і чорно-білий манікюр у горошок. У вухах у співачки були масивні чорно-білі сережки з камінням, а на руках — золота каблучка.

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Нагадаємо, Дуа Ліпа на Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї з’явилася у вбранні від Chanel. На ній була чорна прозора шифонова сукня з напіввідкритою спиною, оздоблена камінням, лелітками і баскою з пір’я.