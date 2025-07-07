ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

У сукні з оригінальним вирізом: Дуа Ліпа в розкішному образі позувала на Тижні високої моди в Парижі

Артистка продемонструвала ефектний аутфіт від бренду Schiaparelli.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа стала гостею показу Модного дому Schiaparelli колекції Haute Couture осінь-зима 2025–2026, який відкрив Тиждень високої моди у Парижі. Фешншоу відбулося у художньому музеї «Малий палац».

Для своєї появи артистка обрала розкішний образ від Schiaparelli, у якому мала стрункий вигляд. На ній була біла сукня максі приталеного силуету, оздоблена клаптиками тканини, які були схожі на пір’я чи пелюстки квітів. Вбрання мало високий розріз на спідниці та оригінальний виріз у зоні декольте у формі замкової щілини, який додав її луку таємничості.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Аутфіт Ліпа доповнила чорними туфлями на високих підборах. У неї була зачіска з локонами, макіяж із ніжним відтінком помади і чорно-білий манікюр у горошок. У вухах у співачки були масивні чорно-білі сережки з камінням, а на руках — золота каблучка.

Нагадаємо, Дуа Ліпа на Met Gala 2025 у Метрополітен-музеї з’явилася у вбранні від Chanel. На ній була чорна прозора шифонова сукня з напіввідкритою спиною, оздоблена камінням, лелітками і баскою з пір’я.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie