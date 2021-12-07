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У сукні з п'ятиметровим шлейфом: Кендіс Свейнпоул ефектно з'явилася на кінофестивалі

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У сукні з п'ятиметровим шлейфом: Кендіс Свейнпоул ефектно з'явилася на кінофестивалі

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Образ дівчини не залишив байдужим нікого на заході.

Супермодель Кендіс Свейнпол відвідала прем'єру фільму "Сірано", що відбулася під час кінофестивалю Red Sea International Film Festival, який стартував 6 грудня у Саудівській Аравії.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images
Кендіс Свейнпоул / Getty Images

На червоній доріжці заходу Кендіс з'явилася в однотонній білій асиметричній сукні Mônot з п'ятиметровою накидкою-шлейфом на одне плече. Доповнили образ моделі прикраси з дорогоцінним камінням та зачіска пучок.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images
Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Також на червоній доріжці заходу з'явилися колеги дівчини - моделі Ірина Шейк, Шаніна Шейк, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, а також актори Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем.

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