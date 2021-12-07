У сукні з п'ятиметровим шлейфом: Кендіс Свейнпоул ефектно з'явилася на кінофестивалі

Образ дівчини не залишив байдужим нікого на заході.
Супермодель Кендіс Свейнпол відвідала прем'єру фільму "Сірано", що відбулася під час кінофестивалю Red Sea International Film Festival, який стартував 6 грудня у Саудівській Аравії.
На червоній доріжці заходу Кендіс з'явилася в однотонній білій асиметричній сукні Mônot з п'ятиметровою накидкою-шлейфом на одне плече. Доповнили образ моделі прикраси з дорогоцінним камінням та зачіска пучок.
Також на червоній доріжці заходу з'явилися колеги дівчини - моделі Ірина Шейк, Шаніна Шейк, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, а також актори Тіна Кунакі з чоловіком Венсаном Касселем.
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