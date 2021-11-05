У сукні з "паперової" колекції: епатажна телеведуча в образі від Moschino

Вона одягла сукню з колекції 2017 року.
Учора в Лос-Анджелесі відбувся галавечір amfAR, який відвідало безліч знаменитостей, а також епатажна Джіджі Гуд — трансвестит та телеведуча, відома тим, що посіла друге місце у дванадцятому сезоні реалітішоу Drag Race.
Вона прийшла на захід у незвичайній сукні від бренду Moschino із весняно-літньої колекції 2017 року, усі сукні якої були зроблені на кшталт вбрань паперових ляльок. Сукня була довга, біла, а спереду на ній був нанесений принт у вигляді жіночого тіла в білизні.
Екстравагантне вбрання Джіджі доповнила лише довгим манікюром, рудою перукою та яскравим макіяжем.
На цьому ж заході також була акторка Міла Йовович зі своєю 14-річною дочкою Евер Андерсон, супермодель Алессандра Амбросіо, дочка Майкла Джексона Періс і співачка Бібі Рекса.
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