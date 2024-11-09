У сукні з паєтками: данська акторка у вечірньому луку з'явилася на прем'єрі фільму "Гладіатор II"

Данська акторка Конні Нільсен відвідала у Копенгагені прем’єру фільму "Гладіатор II", у якому вона зіграла.

Перед фотографами Конні постала у темно-синій сукні від бренду Galvan London, яка була розшита паєтками і мала трикотажний ліфі. На вбранні був також боковий високий розріз.

Конні Нільсен / Фото: Getty Images

Аутфіт Нільсен доповнила босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з легкими хвилями, вечірній макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила довгими сережками з камінням, шию – ланцюжком із камінням, а зап'ястя – браслетом.

Про фільм:

Режисером історичного драматичного бойовика виступив Рідлі Скотт. Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

В українському прокаті фільм від 13 листопада.

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