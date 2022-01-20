У сукні з паєтками і білим коміром: Кая Гербер побачила світ після довгих канікул

У сукні з паєтками і білим коміром: Кая Гербер побачила світ після довгих канікул

Американська модель Кая Гербер відвідала світську вечірку в Лос-Анджелесі.

Дівчина приїхала на відкриття мистецького шоу у Лос-Анджелесі на користь дитячої дослідницької лікарні Сент-Джуд у середу увечері. 20-річна модель мала чарівний вигляд у чорній сукні-міді від Celine з паєтками та білим коміром та манжетами.

Кая Гербер / Getty Images

Таке контрастне поєднання є візитівкою бренду. Сукня мерехтіла перед спалахами фотокамер і Кая мала в ній приголомшливий вигляд, доповнивши аутфіт чорними босоніжками на високих шпильках. Вона також зробила світлий манікюр, макіяж у теплих бежевих відтінках, одягла сережки-висячки і красиво хвилями уклала волосся.

Кая Гербер / Getty Images

Минулого свого виходу разом з мамою Сінді Кроуфорд на церемонію вручення премій InStyle Awards 2021 Гербер демонструвала зачіску з чубчиком, а цього разу, схоже, чубчик вирішила відростити.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

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