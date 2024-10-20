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У сукні з паєтками і декольте: Демі Мур у чарівному образі прийшла на світський захід

У сукні з паєтками і декольте: Демі Мур у чарівному образі прийшла на світський захід

Демі Мур / Фото: Associated Press

Акторка у гарній сукні від Prada з'явилася на галавечорі.

У музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі відбувся щорічний галавечір Academy Museum Gala. Метою заходу – є збір коштів на підтримку кіноекспозиційного музею, а також освітніх програм.

На червоній доріжці з'явилося чимало зіркових красунь, які продемонстрували ефектні образи. Серед них була і чарівна Демі Мур.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Акторка постала перед публікою у вечірній фіолетовій сукні з паєтками від бренду Prada. Вбрання мало пікантне декольте і високий розріз. Воно чудово підкреслило її струнку фігуру.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт Демі доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

У Мур була елегантна зачіска, макіяж, вуха вона прикрасила цікавими фіолетовими сережками з камінням, а руки – діамантовими браслетом і каблучкою.

Демі Мур / © Associated Press
Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур прийшла на прийом голови кінофестивалю у Гемптоні разом зі свїм домашнім улюбленцем. Вона була одягнена у сіро-білу сорочку, чорну краватку і сіро-чорний картатий костюм.

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