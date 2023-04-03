У сукні з паєтками і глибоким декольте: Діта фон Тіз на світській церемонії

Діта фон Тіз відвідала церемонію нагородження Olivier Awards 2023 у Королівському Альберт-Голі у Лондоні.

Діва бурлеску з'явилася на заході у срібній сукні від бренду Jenny Packham, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Спідниця вбрання була розшита паєтками, а верх - камінням і стразами. Головним акцентом в її образі було глибоке сексуальне декольте. У руці вона тримала чорний клатч з бісером.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Діта зробила свою фірмову ретрозачіску, макіяж із широкими чорними стрілками і червоною помадою. Вуха вона прикрасила елегантними сережками, а палець - каблучкою з великим діамантом. Бордовий манікюр завершив аутфіт фон Тіз.

Читайте також: