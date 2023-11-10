У сукні з паєтками і глибоким декольте: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" у вечірньому аутфіті з'явилася на вечірці

Рейчел Броснаген у вечірньому вбранні похизувалася і стрункою фігурою, і сексуальним бюстом.

Зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" – Рейчел Броснаген – відвідала вечірку з нагоди запуску колаборації бренду Кім Кардашян Skims із Swarovski.

Для івенту акторка обрала гарний вечірній лук. На ній була чорна обтисла сукня з паєтками від бренду Rasario, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Головним акцентом в її образі було глибоке і сексуальне декольте.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Шию Рейчел прикрасила кольє з великим камінням та ланцюжком із камінням, який пікантно ліг між її грудей. У вухах і на руках у неї були прикраси із цього самого комплекту.

Броснаген зробила ідеально рівне укладання і закинула волосся на спину. У макіяжі вона зробила акцент на очах.

Нагадаємо, господарка вечірки Кім Кардашян з'явилася там у "голому" вбранні з великими кристалами.

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