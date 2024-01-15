У сукні з паєтками і оголеним плечем: зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант приголомшила красивим аутфітом

40-річна акторка в образі lady in red сяяла на премії у Лос-Анджелесі.

Емілі Блант відвідала церемонію вручення нагород Critics Choice Awards 2024 у Лос-Анджелесі. Перед об'єктивами фотокамер акторка мала неперевершений вигляд.

Для свого виходу зірка фільму "Оппенгеймер" обрала кутюрну червону сукню з паєтками, оголеною спиною, одним рукавом та квіткою на плечі із колекції осінь-зима 2023 бренду Armani Privé. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Емілі.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Вона зробила низький пучок, макіяж із акцентом на червоній помаді і доповнила лук прикрасами від Tiffany & Co.: красивими сережками у вигляді квітів, браслетом і каблучками. На нігтях у неї був червоний лак.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

На червоні йдоріжці Блант також позувала зі своїм чоловіком Джоном Красінскі.

Джон Красінскі та Емілі Блант / Фото: Associated Press

До слова, фільм "Оппенгеймер" переміг у восьми номінаціях на премії Critics Choice Awards 2024: "Найкращий фільм", "Найкращий акторський ансамбль", "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Роберт Дауні-молодший), "Найкращий режисер", "Найкращий монтаж", "Найкраща операторська робота", "Найкращі візуальні ефекти" і "Найкращий оригінальний саундтрек".

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулих вихідних Емілі Блант побувала на BAFTA Tea Party у Беверлі-Гіллз, де сяяла у цікавій сукні-бюстьє зеленого кольору від бренду Oscar de la Renta.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

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