У сукні з паєтками і оголеними плечима: Фріда Аасен у яскравому образі сяяла на червоній доріжці

У сукні з паєтками і оголеними плечима: Фріда Аасен у яскравому образі сяяла на червоній доріжці

26-річна норвезька модель завжди підбирає для своїх виходів ефектні вбрання.

Фріда Аасен не лише красива, а й дуже ефектна дівчина з чудовим смаком. Нова її поява на Венеційському кінофестивалі дуже потішила, адже вона продемонструвала черговий розкішний аутфіт.

Модель з'явилася на червоній доріжці у синій сукні Genny по фігурі, розшитій паєтками, з оголеними плечима.

Фріда Аасен / Associated Press

Вбрання мало витончене пікантне декольте з чорною облямівкою і високий розріз, який дозволив Фріді продемонструвати стрункі ноги.

Фріда Аасен / Associated Press

Сукню вона поєднала з лаконічними чорними босоніжками. Волосся Аасен зібрала в гладкий низький пучок, зробила макіяж з акцентом на синіх тінях. У вухах у неї були сережки з синіми каменями, а на руці — каблучка з маленькими білими каменями і великим синім. Зону декольте манекенниця вирішила залишити без прикрас.

Фріда Аасен / Associated Press

Раніше Аасен сяяла на червоній доріжці у вечірній сукні, розшитій стразами, з високим розрізом, оголеними плечима і невеликим шлейфом.

Фріда Аасен / Associated Press

Лук вона доповнила босоніжками на тонких ремінцях, на яких переливалися камені, широким дорогоцінним браслетом на зап'ясті і діамантовими сережками у вухах. Біляве волосся Фріди було розпущене і укладене локонами на один бік, а макіяж підкреслював природну красу моделі.

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