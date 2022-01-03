У сукні з паєтками і пікантним декольте: Наталя Могилевська зняла новорічне відео біля ялинки

У сукні з паєтками і пікантним декольте: Наталя Могилевська зняла новорічне відео біля ялинки

Артистка привітала всіх з Новим роком.

Наталя Могилевська записала на тлі ялинки новорічне відеопривітання і опублікувала його в Instagram.

Співачка постала у розкішному образі і з щирою усмішкою. На ній була смарагдово-золотиста сукня, розшита паєтками, з пікантним декольте. Аутфіт Наталя доповнила акуратним укладанням, макіяжем з акцентом на очах, делікатним ланцюжком на шиї та червоним манікюром. У руці вона тримала келих з шампанським.

"З Новим роком, моя рідна Україно! Нехай цей рік для нас буде щасливим та успішним! Люблю", - підписала відео Могилевська.

Нагадаємо, Настя Каменських, Джамала, Ірина Федишин та інші зірки записали для читачів ТСН.ua новорічні позитивні відеопривітання.

Читайте також: