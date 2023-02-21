У сукні з паєтками і пір'ям: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо у вечірньому образі постала на афтепаті

Португальська модель два рази поспіль для свого виходу обрала образ total black.

Ексангел Victoria's Secret Сара Сампайо побувала на афтепаті британського Vogue And Tiffany & Co. у Лондоні.

Там модель з'явилася у вечірній чорній асиметричній сукні, розшитій паєтками і прикрашеній пір'ям. Одна нога від стегна була відкрита розрізом, що додало її луку сексуальності.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Аутфіт Сара доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними туфлями. Волосся вона зібрала в пучок, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем та срібними тінями, і завершила образ лаконічними сережками-кілцями та каблучкою з діамантами.

А на червоній доріжці премії BAFTA Сампайо сяяла у чорній пишній сукні від Zuhair Murad. Вбрання мало відкриту лінію плечей і виріз під грудьми.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Шию вона прикрасила кольє з камінням, а вуха залишила без сережок. У макіяжі модель зробила акцент на чорних стрілках. І знову зробила низький пучок.

Нагадаємо, Сара Сампайо показала, як вона відпочивала на пляжі під час відпустки.

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