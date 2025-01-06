У сукні з паєтками і розрізом: Зої Салдана у вечірньому образі отримала нагороду на "Золотому глобусі"

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі прогриміла щорічна церемонія вручення премії "Золотий глобус". На червоній доріжці зіркові красуні демонстрували найкращі свої вбрання. Серед них була і Зої Салдана.

Акторка з'явилася на заході у вечірній чорній сукні по фігурі з паєтками і без бретельок від бренду Saint Laurent. Вбрання мало декольте у формі серця і розріз спереду.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Лук Зої доповнила об'ємною чорною накидкою-плащем та чорними атласними босоніжками на шпильках.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

У неї була гладка зачіска з пучком, макіяж із акцентом на очах, коричневий манікюр і прикраси від Cartier – сережки і кольє з білим та жовтим камінням.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Салдана також сфотографувалася зі своїми колегами з фільму "Емілія Перес", який, до речі, отримав нагороду як "Найкращий фільм", "Найкращий фільм іноземною мовою" і "Найкраща пісня". А Зої вручили премію за найкращу акторку другого плану.

Адріана Пас, Едгар Рамірес, Селена Гомес, Жак Одіар, Карла Софія Гаскон і Зої Салдана / Фото: Associated Press

Про фільм:

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

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