У сукні з паєтками і сексуальним декольте: Наталя Могилевська в ефектному образі отримала іменну зірку

У сукні з паєтками і сексуальним декольте: Наталя Могилевська в ефектному образі отримала іменну зірку

Співачка на церемонію відкриття своєї зірки прийшла у розкішному вбранні.

Сьогодні, 16 вересня, у центрі Києві на Площі зірок відбулося урочисте відкриття іменної зірки народної артистки України Наталі Могилевської.

Виконавиця з'явилася на церемонії відкриття в ефектному аутфіті. На ній була розкішна різнокольорова сукня, розшита паєтками, із сексуальним декольте та широкими рукавами.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Вбрання Наталя поєднала із чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Образ співачка доповнила акуратною зачіскою, макіяжем з акцентом на очах та довгими сережками з камінням.

Щоб зробити красиві світлини, Могилевська навіть сіла на підлогу біля своєї зірки.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Наталя висловила промову зі словами вдячності, роздала автографи та зробила селфі із шанувальниками.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Нагадаємо, Могилевська обожнює вихвалятися перед фоловерами своїми стильними луками. Нещодавно у відео вона продемонструвала красивий образ у сукні з "хижим" принтом, рюшами і розрізом спереду.

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