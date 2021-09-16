У сукні з паєтками і сексуальним декольте: Наталя Могилевська в ефектному образі отримала іменну зірку

Співачка на церемонію відкриття своєї зірки прийшла у розкішному вбранні.
Сьогодні, 16 вересня, у центрі Києві на Площі зірок відбулося урочисте відкриття іменної зірки народної артистки України Наталі Могилевської.
Виконавиця з'явилася на церемонії відкриття в ефектному аутфіті. На ній була розкішна різнокольорова сукня, розшита паєтками, із сексуальним декольте та широкими рукавами.
Вбрання Наталя поєднала із чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.
Образ співачка доповнила акуратною зачіскою, макіяжем з акцентом на очах та довгими сережками з камінням.
Щоб зробити красиві світлини, Могилевська навіть сіла на підлогу біля своєї зірки.
Наталя висловила промову зі словами вдячності, роздала автографи та зробила селфі із шанувальниками.
Нагадаємо, Могилевська обожнює вихвалятися перед фоловерами своїми стильними луками. Нещодавно у відео вона продемонструвала красивий образ у сукні з "хижим" принтом, рюшами і розрізом спереду.
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