У сукні з паєтками і сексуальним декольте: Сальма Гаєк у вечірньому луку сяяла на благодійному заході

57-річна акторка завжди обирає для своїх виходів ефектні вбрання.

Сальма Гаєк відвідала щорічний благодійний галавечір Caring for Women у Нью-Йорку. Захід, на якому збирали кошти для жертв домашнього насильства, відбувся за підтримки компанії її чоловіка Франсуа-Анрі Піно – Kering.

Франсуа-Анрі Піно і Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Гаєк обрала для своєї появи вечірню сукню кольору марсала на тонких бретельках, розшиту паєтками. Головний акцент у її образі був на глибокому сексуальному декольте.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Вбрання також мало розріз спереду і чудово підкреслило її тонку талію. Взута вона була у чорні босоніжки на високій платформі і підборах.

Сальма доповнила лук зачіскою з локонами і макіяжем у коричневих відтінках. У вухах у неї були довгі сережки. У руці акторка тримала чорний клатч із брошкою з камінням. Па пальці у неї сяяла каблучка з величезним діамантом.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Гаєк звичайно ж зявилася на заході у супроводі чоловіка – Франсуа-Анрі Піно, який був одягнений у чорний смокінг, чорний метелик і білу сорочку.

Франсуа-Анрі Піно і Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галавечорі побувала також Кім Кардашян, яка прийшла у блідо-рожевій обтислій сукні з кристалами, довгими рукавами, шлейфом і високим коміром від бренду Balenciaga.

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