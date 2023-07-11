У сукні з паєтками і відвертим декольте: зірка реаліті блиснула сексуальними грудьми на івенті

Прем'єрний показ романтичної комедії "Барбі" в Лос-Анджелесі відвідала зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix - Selling Sunset – Челсі Лазкані.

Жінка з'явилася перед фотокамерами у блідо-рожевій обтислій сукні максі, розшитій паєтками, з високим розрізом. А ще вбрання мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її пишний сексуальний бюст.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Челсі зробила високий хвіст, прикрасивши його рожевим бантиком, макіяж зі світло-рожевими тінями на повіках і довгими віями, у вухах у неї були масивні сережки з камінням, на шиї – делікатне кольє, а на руках – браслети і каблучки. Взута зірка реаліті була у босоніжки зі стразами на високій платформі і підборах. Довгий гострий французький манікюр і педикюр завершили гламурний лук Челсі.

В український прокат фільм "Барбі" вийде 20 липня.

Нагадаємо, прем'єру стрічки відвідала і Біллі Айліш, яка постала у блідо-рожевій сорочці в тонку смужку, яскраво-рожевій краватці і чорних широких вкорочених штанях.

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