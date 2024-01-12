У сукні з паєтками і високим розрізом: американська кінорежисерка прибула на світський захід

А.В. Роквелл продемонструвала ефектний вечірній образ на заході.
До об'єктивів папараці потрапила американська кінорежисерка А.В. Роквелл. Вона прибула на церемонію вручення нагород National Board of Review у Нью-Йорку.
Для своєї появи знаменитість обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками, які виблискували від софітів фотокамер. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт Роквел доповнила чорними босоніжками на шпильках і цікавим кришталевим клатчем. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадною помадою і накладними віями. У вухах у неї були діамантові сережки, а на пальці – каблучка з коштовним камінням.
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