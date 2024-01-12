У сукні з паєтками і високим розрізом: американська кінорежисерка прибула на світський захід

До об'єктивів папараці потрапила американська кінорежисерка А.В. Роквелл. Вона прибула на церемонію вручення нагород National Board of Review у Нью-Йорку.

Для своєї появи знаменитість обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками, які виблискували від софітів фотокамер. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

А.В. Роквелл / Фото: Getty Images

Аутфіт Роквел доповнила чорними босоніжками на шпильках і цікавим кришталевим клатчем. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадною помадою і накладними віями. У вухах у неї були діамантові сережки, а на пальці – каблучка з коштовним камінням.

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