У сукні з паєтками і з келихом на голові: Діта фон Тіз в ефектному образі відвідала івент у Лас-Вегасі

51-річна діва бурлеска, як завжди, мала гарний вигляд.

Діта фон Тіз відвідала вечірку з нагоди відкриття нового розкішного готелю у Лас-Вегасі.

Там діва бурлеску з'явилася у вечірній сукні максі, прикрашеній срібними паєтками, які виблискували від софітів фотокамер.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Свій аутфіт зірка доповнила макіяжем із чорними стрілками і червоною помадою, довгими сережками, браслетами з камінням, каблучкою та червоним манікюром. У руці вона тримала срібний клатч.

Та головним акцентом у її образі був обідок із ажурним келихом, на якому висів камінчик у вигляді краплі. Фон Тіз мала ефектний вигляд.

Нагадаємо, на заході також побував Сильвестр Сталлоне зі своєю дружиною Дженніфер Флавін.

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