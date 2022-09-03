У сукні з паєтками: італійська модель в ефектному образі вийшла на червону доріжку

27-річна модель позувала перед камерами у Венеції у гарному аутфіті.
Беатріче Валлі стала гостею Венеційського кінофестивалю. Для червоного хідника дівчина обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками з американською проймою та вирізами по боках.
Вбрання також мало пікантне декольте та шифонові рюші на спідниці. Беатріче зібрала волосся у низький пучок, прикрасила вуха довгими сережками з бежевими кулями та зробила ніжний макіяж.
А інша італійська модель - Сільві Лубамба – приголомшила публіку на кінофестивалі ефектним луком у червоній прозорій сукні з вишивкою та паєтками і коміром-шарфом. Під вбранням на ній був червоний бюстгальтер і нюдові труси.
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