У сукні з паєтками: італійська модель в ефектному образі вийшла на червону доріжку

27-річна модель позувала перед камерами у Венеції у гарному аутфіті.

Беатріче Валлі стала гостею Венеційського кінофестивалю. Для червоного хідника дівчина обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками з американською проймою та вирізами по боках.

Беатріче Валлі / Фото: Getty Images

Вбрання також мало пікантне декольте та шифонові рюші на спідниці. Беатріче зібрала волосся у низький пучок, прикрасила вуха довгими сережками з бежевими кулями та зробила ніжний макіяж.

А інша італійська модель - Сільві Лубамба – приголомшила публіку на кінофестивалі ефектним луком у червоній прозорій сукні з вишивкою та паєтками і коміром-шарфом. Під вбранням на ній був червоний бюстгальтер і нюдові труси.

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