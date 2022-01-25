У сукні з паєтками та колготах в сітку: Періс Гілтон повернулася до роботи після медового місяця

У сукні з паєтками та колготах в сітку: Періс Гілтон повернулася до роботи після медового місяця

У Періс Гілтон завершився медовий місяць, і світська левиця повернулася до виконання своїх робочих обов'язків.

Вчора Гілтон приїхала на знімання The Tonight Show у Нью-Йорку після восьмитижневої відпустки зі своїм новоспеченим чоловіком Картером Реумом.

Перш, ніж пройти до студії, Періс традиційно позувала перед натовпом фотографів, що зібралися. Зірка мала, як завжди, дуже гламурний вигляд і була одягнена в зелену обтислу сукню з розсипом паєток і розрізом на стегні. Лук свій Періс доповнила пудровими туфлями-човниками на підборах від Giuseppe Zanotti. Також на ній були тілесні колготи в сітку та рукавички із шипами. Волосся зірка накрутила локонами і зібрала у високий хвіст, а на обличчі у неї був насичений макіяж та чорні сонцезахисні окуляри. До Рокфеллер Плаза зірка приїхала разом зі своєю улюбленою чихуахуа Даймонд.

Періс Гілтон / Getty Images

Раніше в понеділок Періс заскочили фотографи в зовсім іншому вбранні. Вона вийшла з пентхауса Astor Place у будівлі Broadway McKenna Building у Нохо у чорній сукні у великий гороховий принт, хутряному пальті, чорних щільних колготах та туфлях-човниках. На руках у зірки теж була собака.

Періс Гілтон / Getty Images

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