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У сукні з паєтками та в обіймах бойфренда: Барбара Палвін позувала на доріжці

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У сукні з паєтками та в обіймах бойфренда: Барбара Палвін позувала на доріжці

Барбара Палвін та Ділан Спраус / Фото: Associated Press

Угорська модель Барбара Палвін та її коханий Ділан Спраус сяяли в обіймах одне одного на церемонії відкриття 79-го Венеційського кінофестивалю.

28-річна Палвін була у сукні максі, розшитій паєтками, до якої підібрала чорний клатч із червоним декором, який добре гармоніював із декором на сукні.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Свій образ модель доповнила дуже цікавою зачіскою у вигляді пучка та нюдовим макіяжем із насиченими чорними стрілками на повіках.

Її коханий, актор Ділан Спраус був у класичному чорному костюмі під який одягнув білу сорочку та чорну краватку-метелика. Взутий хлопець був у лаковані туфлі.

Барбара Палвін та Ділан Спраус / © Associated Press
Барбара Палвін та Ділан Спраус / Фото: Associated Press

Серед гостей під час церемонії відкриття міжнародного фестивалю також були модель Алессандра Амбросіо, акторки Джуліанна Мур та Катрін Денев.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

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