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У сукні з паєтками та оголеною спиною: Наомі Кемпбелл на вечірці в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з паєтками та оголеною спиною: Наомі Кемпбелл на вечірці в Лондоні

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала вечірку британського Vogue And Tiffany & Co. Знамениті гості зібралися у клубі Annabel's у Лондоні.

"Чорна пантера" одягла на світську тусовку синю сукню, вкриту стразами та паєтками від Alexander McQueen з відкритою спиною та високим коміром. Доповнила свій гламурний лук зірка таким самим взуттям на платформі.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Волосся Наомі зібрала у високий хвіст, зробила насичений макіяж очей із синіми тінями та підкреслила пухкі губи. На зап'ясті у неї сяяло кілька дорогоцінних браслетів. Під час обіймів з невідомим гостем у клубі Кемпбелл була зазнімкована боком, а її сукня ледве прикривала груди моделі.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі часто вибирає сукні від Alexander McQueen для світських виходів чи вечірок. У новорічну ніч манекенниця також сяяла на паті у сукні від бренду і вперше показала фото зі своєю маленькою дочкою.

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Дата публікації
Перегляди
227
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