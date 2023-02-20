У сукні з паєтками та оголеною спиною: Наомі Кемпбелл на вечірці в Лондоні

Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала вечірку британського Vogue And Tiffany & Co. Знамениті гості зібралися у клубі Annabel's у Лондоні.
"Чорна пантера" одягла на світську тусовку синю сукню, вкриту стразами та паєтками від Alexander McQueen з відкритою спиною та високим коміром. Доповнила свій гламурний лук зірка таким самим взуттям на платформі.
Волосся Наомі зібрала у високий хвіст, зробила насичений макіяж очей із синіми тінями та підкреслила пухкі губи. На зап'ясті у неї сяяло кілька дорогоцінних браслетів. Під час обіймів з невідомим гостем у клубі Кемпбелл була зазнімкована боком, а її сукня ледве прикривала груди моделі.
Наомі часто вибирає сукні від Alexander McQueen для світських виходів чи вечірок. У новорічну ніч манекенниця також сяяла на паті у сукні від бренду і вперше показала фото зі своєю маленькою дочкою.
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