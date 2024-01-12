У сукні з паєтками та пікантним декольте: Енн Гетевей сяяла на доріжці

Енн Гетевей була присутня на галавечорі Національної ради з огляду 2024 року у Нью-Йорку.

На галаконцерт вручення нагород акторка завітала в блискучій чорній сукні без бретельок, розшитій паєтками і декольте, що пікантно підкреслює його, від Giorgio Armani. Образ доповнила туфлями від Aquazzura з гострим носком та на підборах та прикрасами Bulgari.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

У Енн у вухах були сережки-висячки, каштанове волосся вона розпустила, а також зробила макіяж у бронзових відтінках. Також на зап'ясті у зірки сяяв браслет у вигляді змії, а на пальці була каблучка з каменем.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Останнім часом Енн Гетевей вибирає пікантне вбрання для своїх світських виходів. Минулого разу на церемонії CFDA Fashion Awards акторка з'явилася у напівпрозорій червоній сукні від бренду Rodarte з колекції весна-літо 2018. Вбрання було прикрашене аплікаціями у вигляді великих червоних маків.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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