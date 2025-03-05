У сукні з паєтками та пікантним декольте: Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечорі в Парижі

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі завітала на світську тусовку під час Паризького тижня моди.
Зірки зібралися на перший галавечір у Луврі у вівторок, щоб ознаменувати офіційний початок Тижня моди у Парижі.
37-річна модель приїхала до ресторану Le Grand Diner du Louvre у вечірній сукні, посипаній паєтками, на бретельках і з накидкою, яку Розі тримала в руках. Взута модель була в гостроносі туфлі на підборах, у її вухах виблискували гарні сережки з камінням, волосся було зібране в тугий пучок, а на обличчі був виразний макіяж.
Вечір відвідала також акторка Кіра Найтлі. Вона приїхала на захід у сукні Chanel та в компанії свого чоловіка Джеймса Райтона.
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