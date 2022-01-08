У сукні з паєтками та розрізом до стегна: Демі Роуз в ефектному образі пила шампанське

У сукні з паєтками та розрізом до стегна: Демі Роуз в ефектному образі пила шампанське

Британська "Кім Кардашян" похизувалася сексуальним луком.

Демі Роуз найчастіше фотографується у білизні, купальнику чи оголеною. Але цього разу красуня вирішила показати свій новий ефектний аутфіт.

В Instagram вона опублікувала світлини, на яких позувала на терасі готелю. Одягнена вона була в обтислу світлу сукню, розшиту паєтками, із зображенням великої квітки та птаха.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Вбрання мало спокусливий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої ноги.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся Демі зібрала в хвіст і накрутила. Вона також зробила макіяж із чорними стрілками та салатовими тінями на повіках. У руці Роуз тримала келих із шампанським.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше модель показала свої оголені знімки.

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