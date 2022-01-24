У сукні з паєтками та розрізом до стегна: шотландський актор продемонстрував волохаті ноги

У сукні з паєтками та розрізом до стегна: шотландський актор продемонстрував волохаті ноги

Джеймс Гіллан у жіночому вбранні вийшов на вулиці Лос-Анджелеса.

Папараці сфотографували шотландського театрального актора Джеймса Гіллана на вулицях Лос-Анджелеса. Чоловік був одягнений у чорну асиметричну довгу сукню з високим розрізом, через який він демонстрував свої волохаті ноги.

Він також виблискував одним оголеним плечем та ключицею.

Джеймс Гіллан / Getty Images

Вбрання Джеймс доповнив чорними туфлями. Очі він вирішив підкреслити сіро-блакитними тінями на віках.

Дуже дивний вийшов образ у Гіллана. Цікаво, куди він у ньому ходив?

До речі, позаду Джеймса стояв чоловік у чорному комбінезоні з фатиновими воланами на плечах і з розкішним намистом на шиї.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" у Києві чоловік з'явився в елегантній чорній сукні максі від Atelier Andre Tan з верхом-сіткою, прикрашеною кристалами, і такими самими рукавами.

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