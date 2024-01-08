У сукні з паєтками та з пікантним декольте: Тейлор Свіфт на світській церемонії

34-річна співачка сяяла на червоній доріжці у дуже ефектній сукні.

Тейлор Свіфт відвідала вчора ввечері церемонію "Золотий глобус", яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Знаменитість обрала для свого світського виходу зелену сукню, розшиту паєтками на тонких бретельках від Gucci, яка оголювала спину співачки і сиділа точно по фігурі. Образ Тейлор доповнила сережками-вісячками від De Beers jewelry, одягла кілька каблучок на пальці, зробила вечірній макіяж, а русяве волосся гарно уклала локонами назад.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

У не менш ефектному образі на доріжці з'явилася і акторка Марго Роббі. Зірка відтворила образ однієї з ляльок Барбі з однойменного фільму, де зіграла головну роль.

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