У мінісукні з паєтками: учасниця "Холостяка-12" Аделіна Делі продемонструвала сексуальне декольте на церемонії троянд

Дівчина, на жаль, вибула з проєкту.

Відбувся другий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", у якому головний герой Алекс Тапольський попрощався із шістьма учасницями. Серед них була і хореографиня та ексучасниця "Танців з зірками" – 19-річна Аделіна Делі.

На церемонії троянд танцівниця з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була коротка синя сукня, розшита паєтками. Головним акцентом в її образі було глибоке сексуальне декольте, яке ідеально підкреслило її спокусливий бюст.

Аделіна/Instagram

Образ Аделіна доповнила пишною кучерявою зачіскою і макіяжем із синіми стрілками. У вухах у неї були елегантні довгі сережки. Делі мала неперевершений вигляд.

Аделіна/Instagram

Нагадаємо, а акторка Вікторія Варлей постала на церемонії у довгій асиметричній сукні кольору індиго. Аутфіт дівчина доповнила елегантними сережками, браслетами і каблучками.

Читайте також: